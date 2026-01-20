Haberler

AK Parti'li Çelik: Bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecek

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında bayrağa yapılan saldırıyı lanetleyerek, gereken karşılığın verileceğini açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir" dedi.

Haberler.com

