AK Parti'den "15 Temmuz" paylaşımı: "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak"

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AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videolu paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videolu paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur" denildi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin adı Türkiye" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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