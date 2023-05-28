AK Parti'de Seçim Kutlaması Başladı
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezinde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yürüdü.
AK Parti'de seçim kutlaması başladı
ANKARA - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de seçim kutlaması başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezinde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yürüdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Karaduman - Politika