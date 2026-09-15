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AK Parti'de MYK toplandı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM çalışmaları da ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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