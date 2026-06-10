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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ara seçimlerin değerlendirilmesi, BİT Başkanlığı sunumu ve TBMM gündemi ele alınacak.

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantıda, 7 Haziran'da gerçekleştirilen ara seçimlerinin değerlendirileceği ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın sunum gerçekleştireceği belirtildi. Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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