AK Parti'de MYK toplandı

Güncelleme:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 15.23'te başladı. Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca, TBMM çalışmaları da ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

