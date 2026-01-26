Haberler

AK Parti'de MKYK toplandı

Güncelleme:
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 14.59'da başladı. Toplantıda, Dışişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının sunum yapacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
