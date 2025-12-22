AK Parti'de MKYK toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 15.04'te başladı. Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın, Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunum gerçekleştireceği, TBMM gündeminin ele alınacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika