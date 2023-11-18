AK Parti'de 2024 yerel seçimleri için adaylık başvuruları başladı

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için başvuru süreci başladı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için takvim işlerken, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte Ardahan'da da aday adayları belli olmaya başladı.

Bu kapsamda adaylık başvurusunu yapan Soner Koçak, "Şehrimizde yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için adayım" dedi.

Koçak, " Ardahan'a daha büyük hizmetler kazandırmak için, sorunlarını bildiğim ve çözümü için gece gündüz demeden çalışarak daha gelişmiş bir Ardahan inşa etmek için, ben değil biz anlayışıyla yönetilecek dünya markası bir Ardahan için belediye başkan aday adaylığımı açıklıyorum. İnşallah memleketimiz için sizlerle birlikte yeni bir ses, yeni bir heyecan getireceğiz. Ardahan'ın kötü talihini yenmek için buradayız. Ardahan emin ve ehil ellere geçecek. Koltuğun gururuna değil, hizmetin onuruna talebiz" dedi.

Koçak, konuşmasının ardından aday adaylığı başvuru evraklarını İl Başkanı Ersin Yılmaz'a teslim etti. - ARDAHAN