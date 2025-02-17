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AK Parti Çanakkale İl Başkanı'ndan Olağan Kongre Açıklamaları

AK Parti Çanakkale İl Başkanı'ndan Olağan Kongre Açıklamaları
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 23 Şubat'ta yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. 'Adında AK, Işığında İstikbal' mottosuyla düzenlenecek kongre için ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında değişim yaşandığını belirtti.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, düzenlediği basın toplantısında, kongrenin "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla düzenleneceğini duyurdu.

Göktürk, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan sürecin, 7 Şubat 2025'teki İstanbul Kongresi ile sona erdiğini ve 8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını kaydetti.

İl ve ilçe kongrelerinde büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Göktürk, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir." dedi.

Göktürk, kadrolarda değişimler yaşandığını ve teşkilat içinde "eski" ile "yeni" ayrımı olmadığını belirterek, kongre çalışmaları başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında değişim yaşandığını vurguladı.

Ömer Faruk Göktürk, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, herkesi davet etti.

Açıklamada, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Politika
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