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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’tan Kongre Öncesi Açıklamalar

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’tan Kongre Öncesi Açıklamalar
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 25 Ocak'ta gerçekleşecek il kongresinden önce gazetecilerle bir araya gelerek, yeni teşkilatlarının Çanakkale’nin sorunlarına odaklanacağını ve kent için faydalı olmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 25 Ocak'ta yapılacak olan il kongresi öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Göktürk, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, il kongresinin ardından, Çanakkale'ye yakışan bir teşkilatla kentin sorunlarına eğileceklerini söyledi.

Yeni yönetim kadrosunu kurarken, Çanakkale'ye faydalı olmayı hedeflediklerini dile getiren Göktürk, "Faydalı olmanın arkasında hem vatanımıza hem milletimize hizmet etmek olduğu gibi oy toplamak istiyorsak, iktidarımızı iktidarda tutmak istiyorsak, bunun en doğru en güzel yolunun Çanakkale'mize hizmet etmekten geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Teşkilatın yeni yapılanma süreci dolayısıyla Çanakkale'nin sorunlarıyla ilgilenemediklerini ifade eden Göktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ayın 25'inde il kongremizi coşkulu şekilde icra edeceğiz. Onun akabinde bir il başkanlığı, bir il teşkilatı, ne yapması gerekiyorsa bunu hakkıyla ifa etmeye çalışacağız. Çanakkale için faydalı olabilecek her şeyi yapmayı ekibimizle hedefliyoruz. Bunun da planlarını şu andan itibaren kurmaya başladık. Nerelerde eksiklerimizin olduğunu, vatandaşlarımızın bizden neler beklediğini tespit etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Politika
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