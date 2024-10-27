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AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz Güven Tazeledi

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz Güven Tazeledi
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AK Parti Bolu Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi, Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, terör saldırılarında şehit düşenler için duyduğu üzüntüyü ifade etti ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Ak Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, güven tazeledi.

Ak Parti Bolu Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi, Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, kongrede yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında 5 kişinin şehadete yürüdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, coğrafyasında sahada ve masada güçlü olması, sözü dinlenilen lidere sahip olması dolayısıyla hain saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Uygur, medeniyet anlayışlarında şehadetin, vatanı, bayrağı, toprağı uğrunda canını, kanını son damlasına kadar vermek olduğunu anlattı.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Uygur da birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaçlarının bulunduğunu, teşkilatın bir ve bütün olması için yeni soluk getireceklerini belirtti.

Yavuz'un güven tazelediği kongreye, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Suat Güner, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Politika

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