AK Parti Bilecik Teşkilatından Yerel Yönetim Projeleri Toplantısı

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında haftalık olağan toplantı il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenirken, toplantıda Bilecik için neler yapılabiliriz ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlen toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel yönetim projeleri ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Başkan Yıldırım, teşkilat mensuplarının birlik içinde çalıştığını belirterek, "Davamıza gönülden inanmış kardeşlerimizle Bilecik'imiz için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yerel yönetimler ve parti teşkilatı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş odaklı projelerin hayata geçirilmesi konularında görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantının sonunda, Bilecik'in kalkınması ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi noktasında yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı. - BİLECİK