AK Parti Bilecik milletvekili Eldemir torunu Salih ile kayıt yaptırdı

Milletvekili kayıtları devam ediyor. AK Parti Bilecek milletvekili Halil Eldemir torunu Salih ile kayıt yaptırmaya geldi. Eldemir, "Salih şaşkın. Neler olduğunu anlamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

- Milletvekili kayıtları devam ediyor

Ak Parti Bilecik milletvekili Eldemir torunu Salih ile kayıt yaptırmaya geldi

ANKARA - Milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekilleri kayıtları TBMM Şeref Holünde devam ediyor.

AK Parti Bilecek milletvekili Halil Eldemir torunu Salih ile kayıt yaptırmaya geldi. Eldemir, "Salih şaşkın. Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. 28. Dönemde tekrar milletvekili olarak Meclise dönmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçimleri neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçmiş olduk. İnşallah hep birlikte bu güzel ülkemize hizmet etmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Sakarya milletvekili Muhammed Levent Bülbül, 28. Dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemize bu seçimin neticelerini çok iyi olacağını, hayırlar getireceğini ümit ediyoruz. 28. Dönemde milletimizin bize duyduğu güvemi boşa çıkarmayacak çok önemli, faydalı çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin Bülbül, anayasa değişikliği çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Yaşar Yıldırım, Türk milleti iradesini gösterdiğini belirterek, "Tartışmasız açık ara hiçbir şekilde üzerine söz söylenmeyecek bir sonuç ortaya çıkmıştır. Cumhur ittifakı 323 milletvekiliyle Meclis'te öndedir. Cumhurbaşkanımız yüzde 52.5 civarında oy almıştır. Artık hizmet bekliyor bizi. Önümüzdeki beş senede Türkiye'de kalan hizmetlerin hepsinin tamamlaması Allah nasip eder"diye konuştu.