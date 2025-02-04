AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı Yürütme Kurulu Belirlendi

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanlığının Yürütme Kurulu belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongrede yeniden Kadın Kolları Başkanı seçilen Avukat Semra Aydemir liderliğindeki Yürütme Kurulu üyelerinin; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Merve Ruşen Şakar, Teşkilat İşleri Başkanı Filiz Cilali, Sosyal Politikalar Başkanı Saliha Çalışkan, Seçim İşleri Başkanı Gülçin Karaoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Nesrin Can, Mali ve İdari İşler Başkanı Vildan Özkan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Melis Özdemir, olurken Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Vildan Poyraz Coşkun, Dış İlişkiler Başkanı Berfin İrdal, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Şule Ünal, İnsan Hakları Başkanı Betül Taşçı, Tanıtım ve Medya Başkanı Kübranur Ay, İl Sekreteri Merve Yılmaz Yavuz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Hilal Coşgun Aslan, Ekonomi ve Mali İşler Başkanı Arzu Ceyhan olduğunu belirtti. - BİLECİK