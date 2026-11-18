AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, Serkan Yıldırım başkanlığında toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi, önümüzdeki dönem hedefleri istişare edildi; Yıldırım alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.
Bilecik AK Parti'de haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de istişare edildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi istişare ettik. Aldığımız kararların ve yaptığımız değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı