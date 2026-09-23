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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirler'i tebrik etti

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirler'i tebrik etti
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve il yönetimiyle Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı'na atanan Bahadır Emirler'i ziyaret etti. Yıldırım, Emirler'e yeni görevinde başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Ak Parti Bilecik teşkilatı Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Emirler'i ziyaret etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Bahadır Emirler'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım ve beraberindeki heyet, Emirler'e yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ziyarette konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, görevinin hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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