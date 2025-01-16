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AK Parti Bilecik İl Başkanı ve Müftü'den Kentin Değerlerine Vurgu

AK Parti Bilecik İl Başkanı ve Müftü'den Kentin Değerlerine Vurgu
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Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Dilek ile bir araya gelerek aile yapısı, huzur ve güven gibi konuları ele aldı. Müftü Dilek, din hizmetleri ve toplum destekli projeler hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, bir araya gelerek kentin değerleri hakkında görüşme sağladı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Müftüsü Ahmet Dilek, bir araya geldi. Bilecik'in değerlerini baza alarak aile yapısı ve huzur, güven gibi başlıklı konular ele alındı. Ziyaret sırasında, İl Müftüsü Dilek, yürütülen din hizmetleri, Kur'an Kursu faaliyetleri ve toplum destekli projeler hakkında kısa bilgilendirmelerde bulundu. İl Başkanı Yıldırım, müftülük hizmetlerinin toplum için önemine dikkat çekerek, ortak çalışmalara her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Ziyaret, samimi sohbetlerin ardından Müftü Dilek'e teşekkür edilerek sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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