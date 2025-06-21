AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Memur-Sen'e Ziyaret

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, kamu görevlilerinin talepleri, önerileri ve beklentileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin, sivil toplumla iş birliği ve istişare kültürünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Yıldırım, "Kamu görevlilerimizin taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinlediğimiz bu anlamlı buluşmada, ortak değerlerimiz etrafında verimli bir istişare gerçekleştirdik. Birlik, dayanışma ve ortak akıl temelinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretin, sendikal ilişkilerin güçlendirilmesine ve kamu çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlaması bekleniyor. - BİLECİK