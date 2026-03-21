AK Parti'de bayram mesaisi: 14 siyasi parti ağırlandı

AK Parti, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü itibarıyla 14 siyasi partinin temsilcilerini genel merkezinde kabul etti. Bayramlaşma programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Filistin'deki gelişmeler gibi konular masaya yatırıldı.

Ak Parti, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde 14 siyasi partiyi ağırladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığında Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet, siyasi parti temsilcilerini genel merkezde kabul etti.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur ve beraberindeki heyet, sırasıyla MHP, HÜDA-PAR, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi temsilcileri ile bayramlaştı. CHP ve AK Parti ise siyasi partiler arasında gerçekleştirilen bayramlaşma ziyaretlerinde birbirlerine heyet göndermedi.

AK Parti Genel Merkez binasında siyasi parti temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar, İsrail'in başta Gazze halkı olmak üzere Filistinliler'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Türkiye'nin komşu ülkelerinde meydana gelen gelişmeler ön plana çıkan konu başlıkları oldu.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi arasında ilk kez bayram ziyareti gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
