Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Bayburt Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, ülkenin AK Parti ile birlikte sessiz bir devrim yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin her alanda dünyanın en üst liglerinde yer almaya başladığını belirten Ateş, tüm bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında gençlerin olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Erdoğan'ın gençleri yol arkadaşı olarak gördüğünü ve bunu sadece sözlü olarak değil, yaptığı işlerle de hayata geçirdiğini anlattı.

Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş de 81 il ve 922 ilçede kongre sürecini tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik kollarına her zaman değer verdiğini belirten İbiş, "Gençler olarak her zaman heyecanımızla, gayretimizle en önde koşmaya çalışacağız." dedi.

İbiş, "Bir genç 18 yaşında sandığa gidip kendisini yönetecek kişiyi seçebiliyor ama 30 yaşına kadar 'Dur kardeşim sen siyasi yasaklısın, 30 yaşına kadar seçilemezsin' deniyordu. Ama Cumhurbaşkanımız ilk başta 30'dan 25'e, 2017 referandumunda da 18'e indirerek bir nevi gençlerin önündeki siyasi yasağı kaldırmış oldu." diye konuştu.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan da partide kuruluşundan bu yana görev yapan gençlik kolları başkan ve üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Batuhan Tataroğlu yeniden başkanlığa getirildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Politika
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
img

Ev ve araba alacaklar için kritik tarih yaklaşıyor
img

Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz 2 gol birden oldu
Maç başlar başlamaz 2 gol birden! Tempo inanılmaz
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.