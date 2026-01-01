Aydın'da AK Parti'ye 2025 yılında 16 bin 795 kişi üye oldu

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, partiye 2025 yılında 16 bin 795 yeni üye yapıldığını, üye sayısının 119 bin 560'a yükseldiğini belirtti.

Erdem yazılı açıklamasında, parti genel merkezi tarafından geçen yıl için belirlenen 16 bin 279 üye hedefini aştıklarını kaydetti.

Bu başarıyla Aydın'daki üye sayısının 119 bin 560'a yükseldiğini aktaran Erdem, "Elde edilen bu önemli sonuç teşkilatlarımızın sahadaki özverili çalışmasının, milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının ve davamıza duyulan güvenin somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Erdem, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin partisi olma vasfını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Aydın'da elde edilen bu anlamlı başarının kapı kapı, sokak sokak yürütülen samimi çalışmaların, ortak aklın ve güçlü teşkilat ruhunun bir sonucu olduğunu anlatan Erdem, çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.