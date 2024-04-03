AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı İtirazda Bulundu

Ak Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." dedi.

Baydar, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.

Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz." diye konuştu.

Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz." ifadesini kullandı.

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.