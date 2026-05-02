AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Etiyopya'daki muhtaçlar için kurban kesilecek

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya'da 200'ün üzerinde büyükbaş hayvan kurban ederek yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Gondar şehrinde yapımı 2019'da tamamlanan AK Külliye'de eğitim gören ve barınma hizmeti alan 200 Etiyopyalı yetim ile Gondar başta olmak üzere Lisana, Sigmo ve Afar bölgelerindeki diğer ihtiyaç sahipleri için 200'ün üzerinde büyükbaş hayvan kurban edilerek, dağıtılacağı belirtildi.

Kurban bağışlarını yurt dışında değerlendirmek isteyenler için Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedelinin 5 bin 900 lira olduğu kaydedilen açıklamada, kesim işleminin kayıt altına alınarak bağışçılarla paylaşılacağı, böylece sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği ifade edildi.

İl Başkanı Hakan Han Özcan, bölgede yaptıkların çalışmaların 8'inci yılına ilişkin "Etiyopya bizim için sadece bir ülke değil, hicretin izini taşıyan bir gönül coğrafyasıdır. Bu bilinçle yardım köprümüzü her yıl daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Özcan, AK Parti'nin dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek olmayı görev bildiğini belirterek, "AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve vizyon doğrultusunda, sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında mazlum ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın insan odaklı siyaset anlayışı ve 'Dünya beşten büyüktür' diyerek dile getirdiği adalet çağrısı, bizim tüm çalışmalarımıza yön veren temel ilkedir. Teşkilatlarımızla birlikte, milletimizin desteğini arkamıza alarak özellikle Afrika kıtasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İslam tarihinde ilk hicretin gerçekleştiği bu toprakların, Müslümanlar için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016'dan bu yana bölgede önemli projelere imza attık. Eğitim, ibadet ve sosyal yaşam alanlarında okul, cami ve çeşitli tesisler inşa ederek kardeşlerimizin hayatına dokunmaya çalıştık. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak kurban organizasyonları ve zekat yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyon kapsamında 200 büyükbaş ve 572 adet küçükbaş hayvan kesimi yaparak yaklaşık 40 bin kişiye 40 ton et ulaştırdık. İnşallah bu yıl da milletimizin cömertliğiyle çok daha fazla insana ulaşacak, gönüller arasında köprü kurmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 5 bin 900 lira olan hisse bedelini Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi adına Vakıfbank'a ait "TR980001500158007281047001" numaralı IBAN'a gönderebilecekleri, dekontun açıklama kısmına "AK Parti", ad-soyad ve cep telefonu numarasının eklenmesi gerektiği aktarıldı.