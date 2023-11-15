AK Parti Altıntaş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında Devir Teslim Töreni

Ak Parti Altıntaş İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde eski başkan Ahmet Tekin, yeni başkan Furkan Hakan Altınata'ya görevi devretti.

Konuyla ilgili İl Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada," AK Parti Altıntaş İlçe Başkanlığımızda İlçe Gençlik Kolları devir teslim törenini İl Gençlik Kolları Başkanımız Melih Berk Sildir Başkanlığında gerçekleştirdik. Bugüne kadar göstermiş olduğu üstün gayret ve emeklerinden dolayı eski başkan Ahmet Tekin ve değerli yönetimine gönülden teşekkür eder, görevi devralan Furkan Hakan Altınata kardeşimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA