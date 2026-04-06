AK Parti Antalya'da Strateji Toplantısı Düzenledi

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Antalya'da hafta sonu gerçekleştirilen Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda saha çalışmalarının, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken tüm çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi.

Çetin, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen toplantının, 8 il, 104 ilçeden teşkilat temsilcilerinin katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlendiğini ifade etti.

Üç gün süren toplantının verimli geçtiğini dile getiren Çetin, toplantıda saha çalışmalarını, yatırımları, yaşanan sorunları, hizmetleri gözden geçirdiklerini ve yapılacak çalışmaları, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait yol haritalarını belirlediklerini kaydetti.

Toplantıda 10 farklı masada 15'er kişilik gruplar halinde moderatör eşliğinde müzakereler gerçekleştirildiğini aktaran Çetin, "AK Parti 24 yıldır gücünü, enerjisini tabandan kopuk bir siyaset yapmadığı için canlı tutuyor. 24 yıldır zafer üstüne zafer, galibiyet üstüne galibiyet alıyor. Daima vatandaşla iç içe. İşte Cumhurbaşkanımız bir gün taksi durağında, bir gün vatandaşın evinde. Halkıyla bütünleşmiş, halkıyla iç içe yaşayan bir Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız var. Biz de onu örnek alarak sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Çetin, AK Parti'nin 24 yıldır kendisini bu tür toplantılarla yenileyerek başarısını sürekli hale getirdiğini belirtti.

Antalya'da yapılan toplantıdan çıkan sonuçların Genel Merkezde de değerlendirileceğini ifade eden Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde de tüm il ve ilçe başkanlarının katılımıyla birkaç ay sonra bir buluşma olacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı

Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...