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AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı Kutlaması

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı Kutlaması
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AK Parti Ağrı İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız, bayramların manevi öneminden ve halkla bir araya gelmenin mutluluğundan bahsetti.

Ak Parti Ağrı İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, parti teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, "Bayramlar, gönüllerin bir araya geldiği, sevgilerin paylaşıldığı, dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Hemşehrilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ise bayramın manevi atmosferini halkla paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bu bayramda da halkımızla birlikte olmanın, onların dualarını almanın bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettik. Bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesi en büyük dileğimiz. Hep birlikte, el birliğiyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı bayramlaşma ve sohbetlerin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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