AK Gençlik, Ramazan Ayında 800 Bin İftariyelik Dağıttı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Ramazan geleneği haline gelen 'İftara 5 Kala' programımızla bugüne kadar 5 bini aşkın noktada, 800 binin üzerinde iftariyelik dağıtımıyla, iftara yetişemeyen, trafikte yolda kalan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Ramazan ayı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "AK Gençlik Her Anında, Hep Yanında" mottosuyla 81 il, 922 ilçede caddelerde, sokaklarda, iftarda, sahurda; her noktada yer aldıklarını belirtti. İbiş, "İlk gününden son gününe kadar her anını dolu dolu geçirdiğimiz bir Ramazan ayını geride bıraktık. Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımıza, teşkilatımızın her bir neferine kadar hep sahadaydık, hep gençlerimizleydik. AK Gençlik'imizin Ramazan geleneği haline gelen 'İftara 5 Kala' programımızla bugüne kadar 5 bini aşkın noktada, 800 binin üzerinde iftariyelik dağıtımıyla, iftara yetişemeyen, trafikte yolda kalan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. 'Gençlik Sofrası' programımız kapsamında 2 bin 500'ü aşkın noktada, 200 binden fazla gencimizin katılımıyla iftar sofralarımızda bir araya geldik. Yine 'Çay Bizden, Sohbet Sizden' programımızla 2 binden fazla noktada, 150 bini aşkın gencimiz ve birbirinden kıymetli konuklarımızla iftar sonrası buluşmalarımızı gerçekleştirdik. 'Geceye Işık Tutan AK Gençlik' programımız kapsamında ise sokakta görevi başında olan çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza sahur vakti sahurluk ikramlarımızı ulaştırdık. Üniversiteler Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen kampüs iftarlarımız, öğrenci evlerinde kalan üniversiteli arkadaşlarımızın iftar ve sahur sofralarına misafir olduğumuz buluşmalarımız, Yeni Seçmen Başkanlığımız tarafından 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen ve genç kardeşlerimizin katılımıyla sahur sofrasında buluştuğumuz 'Yeni Seçmen Kardeşlik Sofrası' programımız, İnsan Hakları Başkanlığımız tarafından 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen ve Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 'Gazze'de Ramazan' sergimiz ve daha birçok program ile Ramazan ayı boyunca ülkemizin dört bir yanına imzamızı attık" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA