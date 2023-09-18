Ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Farklı kentlerden gelen aileler, HDP önünde oturma eylemi başlattı. Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının PKK terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürerek, HDP önünde oturma eylemi başlattı. Aileler, 5 yıldır aralıksız nöbetini sürdürürken, 46 evlat ailesiyle buluştu. Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Evladı Eren için Kayseri'den Diyarbakır'a gelen Fadime Aksu, oğluna dönmesi için 'teslim ol' çağrısında bulundu.

10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen Aksu, ölmeden son bir kez çocuğunu görmek istediğini belirterek, "Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan Allah rızası için dön. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Burada ceza yok. Sen gittin gideli kaç cenazemiz oldu? Beni az bir şey seviyorsan artık dönersin. 10 yıldır bittim ben, senin pantolonunu yastığımın başına koyup yatıyorum. Ben hastayım, senin için buraya geldim. Ölmeden seni göreyim. Ben hem size anne olum hem baba oldum. Artık dön, gel" dedi. - DİYARBAKIR