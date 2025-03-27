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Tutuklanan eylemcilerin annelerinden CHP'li milletvekillerine sert tepki

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İstanbul'daki gösterilerde katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların ailelerinden CHP'li milletvekili ve il başkanına tepki geldi. Ailelerden bazıları, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar sürüyor.

198 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 198 şüpheli ise tutuklanmıştı.

TUTUKLANANLARIN AİLELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA GÖNDERMESEYDİM"

Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi. Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.

TANRIKULU NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Kameralar önünde bu tepkiler yükselirken Sezgin Tanrıkulu'nun aileleri sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Sakinleşmeyen ailelere ise Tanrıkulu'nun "Buyurun kameralara siz konuşun" şeklinde çıkıştığı görülüyor.

Tutuklanan eylemcilerin annelerinden CHP'li milletvekillerine sert tepki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

chp budur ne bekliyordunuz ki biz hiç hizmet etmeyiz ama bizi tutanlar bize yine oy verir diyen bir parti yani seçmenine ASIL KOYUN SİZSİNİZ AKP LİLER DEĞİL demek isteyen bir partidir.

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Haber Yorumlarıyunusemrekaya87:

herkes bir cevap bekler

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