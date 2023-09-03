Aile ve Sosyal Politikalar ile İçişleri Bakan Yardımcıları Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5'inci yılında destek ziyaretinde bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde 43 farklı kentten Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan 365 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbetleri 5'inci yılına girdi. Bin 462 gündür çadırda her gün çocukları için eylem yapan anneler, evlatlarını kararlı bir şekilde beklemeye devam ediyor. Eylemin 5'inci yılında bakan yardımcıları, parti temsilcileri ve vatandaşlar, ailelere destek ziyaretinde bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısıyla birlikte hükümeti temsilen ailelerin sesine kulak vermek ve yaşadıkları acıyı paylaşmak için burada olduklarını belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak daima yanlarında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgüte katılımların sıfıra kadar inmesinde annelerin mücadelesinin çok kıymetli olduğuna dikkat çektiğini anımsatan Yenigün, "Anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığının ispatının siz anneler olduğunu Cumhurbaşkanımız sürekli ifade ediyor. Çocuklarınıza kavuşmak için gösterdiğiniz bu çaba, toplumsal barışın güçlenmesi açısından son derece kıymetlidir. Diyarbakır annelerine ve tüm benzeri acıları yaşayan annelere destek olmayı, acılarına ortak olmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Biliyoruz ki; kadınlarımız olmadan, siz değerli annelerimiz olmadan yeni bir medeniyeti inşa etmek mümkün değildir" dedi.

Yeni Türkiye Yüzyılı inşasında da, Diyarbakır annelerinin direnişinin kendilerine yol gösterdiğini ve ilham kaynağı olduğunun altını çizen Yenigün, "Bizler devlet ve millet olarak; tek yürek büyük bir aileyiz. Acınız, acımızdır. Hüznünüz, hüznümüz. Sadece bugün değil, her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyor, hep birlikte yaşadığımız zorlulukların üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Aktaş, alanın artık tarihi bir alan olduğunu, Hacire Akar'ın evlat feryadını duyduğu o sese, o haykırışa şahit olduğunu ifade etti. Bundan bin 462 gün önce PKK terör örgütüne kaptırdığı oğlunun isyanıyla evlat nöbetine başlayan Hacire Akar ile başlayan mücadelenin dalga dalga yayıldığını dile getiren Aktaş, "Bir damla ile başlayan ve giderek sel olan mücadeleniz sayesinde eli kanlı terör örgütü, meydanın boş olmadığını artık onları ölüme götüremeyeceğini anladı. 'Sadece kendi evlatlarımız için değil, Türkiye'nin evlatları için nöbet tutuyoruz' diyen bu cesur analar, dünyada eşine az rastlanır bir mücadele ortaya koydular" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin direnişiniz ve cesaretiniz neticesinde 45 ailenin evladı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerimize teslim oldu. O kavuşma anlarını hep birlikte gördük ve sizin kararlılığınızın hainlerin dengelerini nasıl alt üst ettiğine tanıklık ettik."

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren babalardan Süleyman Aydın, evlatlarını HDP'nin kapısından içeri girip bir daha dönmediğini ileri sürerek, "Bizim çocuklarımızı, gençlerimizi zehirleyerek terör örgütü PKK'nın önüne atan HDP'dir. Bugün 5'inci yıl dönümümüzdür. 5 yılda bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı" dedi.

Evladına kavuşmasına rağmen ailelere desteğini sürdüren Esmer Koç ise, 10 yıl sonra kızının terör örgütünün elinden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti. 6 çocuğunu da devlete, bayrağa kurban edeceğini belirten Koç, "Ben, kızımı HDP'ye ve PKK'ya bırakmayacağım. Şükür kızım geldi güvenlik güçlerimize teslim oldu. Devletimin bastığı toprağa kurban olayım. Allah, devletimizden razı olsun. Kızımın hakkını yerde bırakmadı. Onlara müebbet ceza verdi." ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından aileler ve davetliler alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR