Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan asılsız haberlere suç duyurusu

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı yayın organlarında yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı yayın organlarında yer alan ve bakanlığı hedef alan asılsız haber ve paylaşımların maksatlı bir kara propaganda faaliyetinin ürünü olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Karabük ziyareti kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" buluşmasında şehit yakınlarıyla bir araya geldiği vurgulanan paylaşımda, Göktaş'ın huzurevi ziyareti gerçekleştirdiği ve evlenen bir çiftin nikah törenine katıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu programın hedef alınmasının kötü niyetli olduğu belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Programlarda hangi aracın kullanılacağı, güvenlik, protokol ve teknik gereklilikler dikkate alınarak profesyonel ekipler tarafından belirlenmektedir. Üstelik söz konusu programda kullanılan araçla ilgili verilen model ve teknik özellik bilgileri de tamamen hayal ürünü olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca haberde, Bakanlığımızın sosyal yardım verileri üzerinden yapılan mali karşılaştırmalar, bağlamından koparılarak kamuoyunda yanlış algı oluşturacak biçimde sunulmuştur."

İlgili yalan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanırken, kamuoyunun bu tür yanıltıcı ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi belirtilerek, "Son iki yıldır 81 ilde gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu tür maksatlı senaryolar milletimizle buluşmamıza hiçbir şekilde engel olamayacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA