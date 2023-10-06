AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sel felaketinde etkilenen aileler için 5 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı İstanbul'da sel felaketinden etkilenen ailelere 5 milyon TL kaynak aktardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.