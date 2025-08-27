Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımızın Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Göktaş, şehit ailelerinin ve gazilere yönelik yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Göktaş, "Terörsüz Türkiye, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
