Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM'de Aile Dayanışması Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM'de Aile Dayanışması Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' etkinliğine katıldı ve çocukların dijital haklarını koruma çağrısı yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' programına katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' etkinliğimizi Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirdik. Aile; insani değerlerin öğrenildiği, yaşatıldığı ve geleceğe taşındığı en evrensel kurumdur. Küresel tehditler karşısında aileleri korumak, çocuklara güvenli alanlar sağlamak ve her platformda Aile Yılı vizyonumuzu dile getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile çocuklarımız için daha güvenli bir dijital geleceğin inşasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz. Evrensel bir mutabakatla çocuklarımızı korumak için çıktığımız bu yolda, tüm ülkeleri bu çağrıya katılmaya davet ediyoruz. Birlikte hareket ederek, ailede filizlenen dayanışmayı küresel ölçeğe taşıyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak

Vergi kararı piyasayı karıştırdı! Ünlü modelde fiyat 500 bin düşüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.