Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM'de Aile Dayanışması Programına Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' programına katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, 'Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma' etkinliğimizi Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirdik. Aile; insani değerlerin öğrenildiği, yaşatıldığı ve geleceğe taşındığı en evrensel kurumdur. Küresel tehditler karşısında aileleri korumak, çocuklara güvenli alanlar sağlamak ve her platformda Aile Yılı vizyonumuzu dile getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile çocuklarımız için daha güvenli bir dijital geleceğin inşasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz. Evrensel bir mutabakatla çocuklarımızı korumak için çıktığımız bu yolda, tüm ülkeleri bu çağrıya katılmaya davet ediyoruz. Birlikte hareket ederek, ailede filizlenen dayanışmayı küresel ölçeğe taşıyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.