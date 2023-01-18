Ahmet Türk Cumhurbaşkanlığı için CHP liderini işaret etti: Kılıçdaroğlu uygun aday

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı açıklamada, "Altılı Masa'nın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu'ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday" dedi.

Türkiye seçimlere doğru yaklaşırken Cumhurbaşkanlığı için adaylar da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Kamuoyunda ise Altılı Masa'nın adayı merak ediliyor. Ahmet Türk'te masanın muhtemel adayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU TECRÜBELİ SİYASETÇİ"

Gazete Duvar'a konuşan Türk, "Altılı Masa'nın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu'ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday" dedi.

"EN TECRÜBELİ İSİM"

Kılıçdaroğlu'nun en konuşulanlar arasında en deneyimli olduğuna dikkat çeken Türk, "Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım" açıklamalarında bulundu.

"ADAYIN TAVRI DA ÖNEMLİ"

Türk açıklamalarında ayrıca, "Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra, sadece bu adayın temasa geçmesi yeterli olmaz. Önemli olan masanın tavrı. Binlerce Kürt siyasetçi cezaevinde. Bu haksız tutukluluklar karşısında nasıl bir tavır ortaya koyacaklar? Anadilinde eğitimle ilgili sözleri ne? Hak ve özgürlükler konusunda bir açıklama, gelecekle ilgili bir proje yok. Kürt sorunu ile ilgili sözlerini söylemeleri lazım" ifadelerini kullandı.