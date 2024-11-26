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'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

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İBB Meclisi toplantısında AK Partili üyelerle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen İmamoğlu'nun "Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni" dediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. Gerginliğin nedeni ise tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.

'ÇÜNKÜ TERÖR' DEDİ, İMAMOĞLU ÇİLEDEN ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüde konuştuğu sırada sarf ettiği "65 yaşındaki bir adamın evini basıyorsun sabah 5'de. Bu hanginizin başına gelse hoşunuza gider? Eşinin yanından alıyorsun hapse atıyorsun. Planlıyorsun, kayyum atıyorsun. Ayıp. Kör göze parmak sokmayın. Meclis seçsin yok. Niye? Sebep ne?" sözlerine AKP'li meclis üyesinin "Çünkü terör" diye yanıt vermesine sert tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN? SEN KONUŞMA"

Adeta çileden çıkan İmamoğlu,

"Sen kimsin de terörist diyorsun adama, sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Ayıp" diyen İmamoğlu, "Bu millete 'terörist' diye diye seçim kazanacağınızı zannediyorsunuz, kazanamazsınız. Geç o işi. Bak gizli tanık var, gizli tanığın ifadesi yok. 65 yaşındaki adamla ilgili söylediklerinden utanacaksınız, biliyor musun? Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Senin başına bir şey geldi mi, ben seni savunurum ama sen yapamazsın. Niye biliyor musun siyasi esaret bunun adı" ifadelerini kullandı.

"SENİ ADAM YERİNE KOYMAM, HADSİZ"

İmamoğlu sözlerini sürdürürken tansiyon yükselmeye devam etti. AK Parti sıralarından gelen yanıtlara öfkelenen İmamoğlu, "Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni" sözlerini sarf etti.

'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Helal olsun başkanıma. Terörist destekçisi apo'yu hapisten çıkarmak isteyenlerdir.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme147
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Çok itici bir birisi hem beceriksiz hem itici bunu kurtarıcı gözü ile görenlere akıl testi yaptırmak lazım

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıTayfur Sert:

DİKTATÖR ŞARAPÇI EKO

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

Keşke istanbulun sorunları için böyle bağırsaydın!

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Hayret İstanbul’da eko halbuki bu mevsimde Avrupa çok güzel olur niye geldi ki şimdi

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yorumları paralı akpliler doldurmus yine … Koltuk sallantıda malum :)

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bir insanın Teröriste terörist demek neden zorunuza giderki.Bildiğin Dem liyi CHP başkanı diye seçtirdiniz.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMustafa Engin:

rte2 yükleniyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıJY:

ESAS TERORİST HAMAS VE HİZBULLAH'DIR.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Erdoğanı da böyle kötülüyorlardı Belediye başkanı olduğu dönemde sonra herkes dot oldu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme19
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