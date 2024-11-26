'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. Gerginliğin nedeni ise tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer.

'ÇÜNKÜ TERÖR' DEDİ, İMAMOĞLU ÇİLEDEN ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüde konuştuğu sırada sarf ettiği "65 yaşındaki bir adamın evini basıyorsun sabah 5'de. Bu hanginizin başına gelse hoşunuza gider? Eşinin yanından alıyorsun hapse atıyorsun. Planlıyorsun, kayyum atıyorsun. Ayıp. Kör göze parmak sokmayın. Meclis seçsin yok. Niye? Sebep ne?" sözlerine AKP'li meclis üyesinin "Çünkü terör" diye yanıt vermesine sert tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN? SEN KONUŞMA"

Adeta çileden çıkan İmamoğlu,

"Sen kimsin de terörist diyorsun adama, sen kimsin? Hakimlik mi yapıyorsun? Ayıp" diyen İmamoğlu, "Bu millete 'terörist' diye diye seçim kazanacağınızı zannediyorsunuz, kazanamazsınız. Geç o işi. Bak gizli tanık var, gizli tanığın ifadesi yok. 65 yaşındaki adamla ilgili söylediklerinden utanacaksınız, biliyor musun? Bırak hakim konuşsun. Sen konuşma. Senin başına bir şey geldi mi, ben seni savunurum ama sen yapamazsın. Niye biliyor musun siyasi esaret bunun adı" ifadelerini kullandı.

"SENİ ADAM YERİNE KOYMAM, HADSİZ"

İmamoğlu sözlerini sürdürürken tansiyon yükselmeye devam etti. AK Parti sıralarından gelen yanıtlara öfkelenen İmamoğlu, "Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam. Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni" sözlerini sarf etti.