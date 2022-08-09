Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin merak ettiği detayı canlı yayında paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Türkiye gündeminden 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZE SÖYLEDİĞİ BİR ŞEY YOK"

Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini belirten Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz. İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.

"BANA DA ADAYLIKLA İLGİLİ MESAJLAR GELİYOR"

Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili. Ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz. Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASADAN ORTAK ADAY ÇIKMAZSA İYİ OLMAZ"

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altılı masadan ortak aday çıkmazsa bunun iktidarın işine geleceğine ve ittifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem."