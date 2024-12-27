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Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teşekkür mesajı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi'nden Saadet Partisi'ne geçen milletvekilleri için Ali Babacan'a ve DEVA milletvekillerine teşekkür ettiği mesajında, "Bu adımın kısa sürede toplumumuzda yeni bir heyecan oluşturacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Milletvekili Necdet Yamalı, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etti. İstifa ile birlikte Gelecek-Saadet grubunun20 olan milletvekili sayısı 19 olurken; Meclis grubu da istifa ile birlikte resmen düştü.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SONUÇ VERDİ.

Söz konusu gelişmenin ardından DEVA Partisi ile yapılan görüşmeler sonuç verdi. Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ile Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğunu elde etti.

DAVUTOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Gelişmelerin ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımlandı.

Davutoğlu, "Gelecek-Saadet Grubumuzun, TBMM bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerini yeniden ve daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi için destek sağlayan Deva Partisi'ne; Genel Başkan Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, Mersin Milletvekili Sayın Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Sayın Ertuğrul Kaya'ya teşekkür ederim" dediği açıklamasında, "Her geçen gün kutuplaştırılarakdaraltılmak istenen siyasi hayatımıza yeni bir ufuk ve yeni bir soluk olacak birlikteliğimizin ilk işareti olan bu adımın kısa sürede toplumumuzda yeni bir heyecan oluşturacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"DELİ GÖMLEĞİNİ YIRTIP ATACAĞIZ"

Davutoğlu mesajında ayrıca "Gereken her fedakarlığı yaparak aşılmaz zannedilen her engeli aşacak, çıkmaz zannedilen her yolu açacak, tüketildiği zannedilen her umudu yeniden yeşertecek, milletimize giydirilmek istenen her deli gömleğini yırtıp atacağız. Biz buradayız ve Elif gibi dimdik ayaktayız! Son nefesimize kadar Hakkın rızası ve halkın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teşekkür mesajı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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