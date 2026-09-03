Davutoğlu'na 'hakaret' soruşturması: Pazartesi ifade verecek
PAZARTESİ GÜNÜ İFADE VERECEKAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade verecek.
PAZARTESİ GÜNÜ İFADE VERECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade verecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı