Haberler

Davutoğlu'na 'hakaret' soruşturması: Pazartesi ifade verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PAZARTESİ GÜNÜ İFADE VERECEKAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade verecek.

PAZARTESİ GÜNÜ İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri'de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor çıktı: Dümende tecrübesiz...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor