Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: "Bu mücadeleyi geçmişten aldığımız kararlılıkla geleceğe taşıyacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: 'Bu mücadeleyi geçmişten aldığımız kararlılıkla geleceğe taşıyacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Sakarya'da düzenlenen toplantıda teşkilat mensuplarına hitap ederek, partiye olan bağlılıklarının önemini vurguladı ve gelecekteki mücadelelerinde kararlılıklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Ak Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan hep Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' bizde, davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe gönülden bir aşk duyuyoruz" dedi.

Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 Kademe İl Yönetimi ve 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımı ile gerçekleştirildi. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı öncesinde Büyükgümüş il, ilçe başkanları ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

"Bu mücadeleyi geçmişten aldığımız kararlılıkla geleceğe taşıyacağız"

Büyükgümüş ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, "Sakarya, bizim güç, ilham aldığımız, davamızın, mücadelemizin istikametini Sakarya'nın ruhuyla şekillendirdiğimiz bir şehir. AK Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan hep Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' bizde, davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe gönülden bir aşk duyuyoruz. İnşallah adım adım, hane hane bu mücadeleyi geçmişten aldığımız bereketle, kararlılıkla geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sakarya teşkilatlılarımızın önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar, ortaya kocayacağız güçlü iradeyi çok önemli buluyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı davamıza, mücadelemize bağlılığımızı daim eylesin, gayretimizi arttırsın" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var