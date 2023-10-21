Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Reşadiye Köyünü Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Reşadiye Köyü'ne ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Kaymakam Çengel, köyde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra köy sakinleriyle bir araya geldi ve soruları cevapladı. Ayrıca, köyde bulunan fırıncıya yardım ederek ziyaretini sonlandırdı.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Reşadiye Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Kaymakam Çengel Reşadiye köyünü ziyaret etti. Köyde yürütülen çalışmalar hakkında muhtardan bilgi alan çengel namaz çıkışı köy sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar ile bir süre sohbet ettikten sonra öneri ve taleplerini dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı ve taleplerin imkanlar dahilinde gerçekleşeceğini belirtti. Çengel ziyaretinde köyde bulunan fırıncıya girip ekmek pişirmesine yardım ederek ziyareti sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR