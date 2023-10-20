Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 92,46 gram esrar, 3.36 gram kenevir tohumu, saksı içerisinde yetiştirile 2 kök skunk, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası G.Ç., İ.Ç, R.Ç., H.Ç., M.K., O.Y., İ.Y. ve B.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR