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Afyonkarahisar'da oy verme işlemi başladı

Afyonkarahisar'da oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı 2.'nci tur oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başladı. Kentte oy verme işlemi bin 880 sandıkta gerçekleştirilecek. Oyların kullanılacağı okullarda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Oy kullanma sırasında görevliler oy pusulası ve kabinleri dikkatli bir şekilde takip etti. 480 bine yakın seçmenin oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00'a kadar devam edecek.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı 2.'nci tur oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı. Kentte oy verme işlemi bin 880 sandıkta gerçekleştirilecek. Oyların kullanılacağı okullarda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Oy kullanma sırasında görevliler oy pusulası ve kabinleri dikkatli bir şekilde takip etti. 480 bine yakın seçmenin oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi 17.00'a kadar devam edecek.

Öte yandan, oy kullanan vatandaşlar demokrasi vurgusu yaparak, herkesi oy vermeye davet etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Karahisar Jandarma Politika Haberler

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