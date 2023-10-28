Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sandıklı ilçelerinde Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ilçe esnafı ziyaret edilip Türk bayrağı hediye edildi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Sandıklı ilçelerinde Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet' in 100' ncü yılı dolayısıyla ilçe esnafı ziyaret edip Türk bayrağı hediye edildi.

Çobanlar Kaymakamı Doğan Can Kandemir Cumhuriyetin 100' ncü yılı kutlamaları çerçevesinde ilçe esnafını ziyarette bulunup vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Sandıklı ilçesinde de Kaymakam Önder Çengel yine Cumhuriyetin 100. yılı dolayısı ile esnaflara Türk bayrağı hediye edip bayramlarını kutladı.

Kaymakamlar milli bayramların Türk milletinin birlik ve beraberliğini arttırma noktasında önemine dikkat çekerek, herkesin bayramını kutladıklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR