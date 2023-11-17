Afyonkarahisar'da Bıçak Taşıyanlara 822 Bin 454 TL Para Cezası

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçak ve benzeri alet taşıyan şahıslara toplamda 822 bin 454 TL para cezası uyguladı. Uygulamalar sayesinde suçların önlenmesi amaçlanıyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamalar çerçevesinde üzerinde bıçak ve benzeri alet taşıyan şahıslara toplamda 822 bin 454 TL para cezası uyguladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önleyici kolluk görevi çerçevesinde bıçak ve benzeri aletler ile gerçekleşebilecek suçların meydana gelmeden önlenmesi amacıyla uygulamalarına devam ediyor. Bu uygulamalar çerçevesinde 2023 yılı 1 Ocak-15 Kasım tarihleri arasında İl merkezi ve ilçelerinde 638 ayrı yakalamada idari yaptırım kararı uygulanırken, toplam 822 bin 454 TL ceza yazıldı. - AFYONKARAHİSAR