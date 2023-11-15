Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, vizyon projeleri inceledi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent için büyük gayret sarf edip, hizmet ettiklerini kaydederek, "Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik" dedi. Başkan Zeybek, hayata geçilen projelerin tanıtılması ve belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yatırım tanıtım etkinliklerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent için büyük gayret sarf edip, hizmet ettiklerini kaydederek, "Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik" dedi.

Başkan Zeybek, hayata geçilen projelerin tanıtılması ve belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yatırım tanıtım etkinliklerine devam ediyor. Başkan Zeybek hizmete sunulan ve inşaatı devam eden bazı vizyon projeleri mahalle muhtarları ile birlikte inceledi. Muhtarlardan büyük ilgi gösterdiği gezi programı, Millet Kütüphanesi ve nikah salonu projesi ile başladı. Muhtarlar başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Benol Kaplan ve daire müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen gezide 15 farklı noktada biten ve devam eden çalışmalar yerinde anlatıldı.

Muhtarlara projelerde gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek; "Afyonkarahisar için büyük gayret sarf ediyor, hizmet ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıdığımız bu süreçte çok sayıda vizyon projeyi hayata geçirdik. İnşaat çalışmaları devam eden projelerimiz de var. Kentin her noktasına çalışıyoruz. Seçim vaadimiz 37 proje hayat geçti. Vaat etmediklerimiz ile birlikte 74 büyük projeyi şehrimize kazandırdık. Omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımız ile belli başlı yatırımları inceleyelim istedik. Muhtarlarımızın birçoğu yapılanları ilk defa gördüklerini ifade ettiler. Muhtarlarımızla birlikte el birliği gönül birliği yaparak Afyonumuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz. Taleplerini her zaman yerine getirmeye gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımız ile aramızdaki köprü vazifesindeler. Tüm muhtarlarımıza davetimize icabet ettikleri için de teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR