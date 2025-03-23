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Adliyede İmamoğlu ile görüşen Özel: Biz Saraçhane'ye gidiyoruz

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Savcılıktaki ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çağlayan'da görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Özel, "Ekrem başkan 'Saraçhane size emanet' dediği için biz Saraçhane'ye gidiyoruz." dedi.

Savcılıktaki ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çağlayan'da görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Özel, "Ekrem başkan 'Saraçhane size emanet' dediği için biz Saraçhane'ye gidiyoruz." dedi.

"Saraçhane size emanet. Ekrem başkan, Saraçhane'de yalnız bırakmayalım dediği için, biz Saraçhane'ye gidiyoruz. Oradaki yöneticilerimizle durumu değerlendireceğiz. Umut ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu takdirde buraya gelip gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdilik 1, 1 buçuk saatlik en azından bekleme süresi olacak. Ekrem başkan 'Bizim evimiz Saraçhane evinize sahip çıkın' dedi.

Adliyede İmamoğlu ile görüşen Özel: Biz Saraçhane'ye gidiyoruz
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Hangisi bunların genebaşkan bilen varmı

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