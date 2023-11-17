Adıyaman'da İsrail'e tepki gösterildi

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'e yönelik tepki gösterildi. HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Gazze'ye yapılan saldırılar kınandı.

Adıyaman'da çok sayıda kişi, Gazze'ye destek için bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

Adıyaman Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanı Mustafa Yetiş, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ayrım gözetmeksizin Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Parti İl Başkanı Yetiş, yaptığı açıklamada, "Yaşanan bütün zulümler karşısında halkımıza çağrımız meydanlar boş bırakılmamalı, Filistin direnişine aralıksız bir şekilde maddi yardımlar devam ettirilmeli. Siyonistlerin ve destekçilerin mallarına süresiz bir şekilde boykota devam edilmelidir. Bu hususta tüm esnafımız da bundan sonra Siyonizm'e destek veren firmaların mallarını ne almalı ne de satmalıdır. İşgalci Siyonistlere çağrımız Filistin'de işgal ettiğiniz topraklar Filistinlilerindir. Filistin toprakları asla size vatan olmayacaktır. Orada asla güvende olmayacaksınız" diye konuştu. - ADIYAMAN