Adıyaman Belediye Başkanı İtfaiyecilerle Buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, itfaiyecilerle bir araya gelerek İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı. Başkan Kılınç, itfaiyecilere teşekkür ederek kendi can güvenliklerini önemsemeleri gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 24 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası münasebetiyle itfaiyecilerle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından afet durumlarında her zaman ön saflarda kahramanlık sergileyen itfaiyecilerin 24 Eylül - 1 Ekim itfaiyeciler gününü kutlamak için program düzenlendi.

Programa Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve itfaiye erleri katıldı.

İtfaiyecilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, "Her şartta kahramanlık yapan siz itfaiyeci kardeşlerimin itfaiyeciler haftasını kutluyorum. Güzelliğinizle, çalışmanızla ve dürüstlüğünüzle işinizi hakkıyla yaptığınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Başta müdürünüz olmak üzere hepinizin, tüm itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftasını kutluyorum. Cenab-ı Allah kazasız belasız güzel günler nasip etsin ama şunu da hiçbir zaman unutmayın, öncelik kendi can güvenliğinizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN